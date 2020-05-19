Минспорт закупит форму на Олимпиаду в Токио у "Соло-Пинск"

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма закупит форму на Олимпиаду в Токио у частного унитарного производственно-торгового предприятия "Соло-Пинск". Соответствующее постановление Совета Министров от 18 мая 2020 года №292 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Товары и услуги будут куплены за счет средств республиканского бюджета с применением процедуры закупки из одного источника. Спортивные делегации, направляемые для участия в XXXII летних Олимпийских играх и XVI летних Паралимпийских играх, обеспечиваются формой безвозмездно.
Парадно-гражданская форма на Олимпиаду и Паралимпиаду - мужские рубашки и женские блузки, мужские и женские костюмы, майки, обувь, носки, ремни.
Спортивная экипировка общего назначения для спортивной делегации на Паралимпиаде включает куртки, брюки, шорты, джемперы, кепки.-0-