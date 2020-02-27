Минспорта обсудит с заинтересованными возможные изменения в указ об агроэкотуризме

27 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма обсудит с заинтересованными возможные изменения в указ Президента №365 "О развитии агроэкотуризма". Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель директора департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Минспорта Виталий Грицевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам нужно подготовить и внести предложения о дальнейшей судьбе указа. Весь этот год будет посвящен проработке данного вопроса", - сказал Виталий Грицевич.

Представитель Минспорта отметил: планируются несколько форумов с участием агроусадеб, чтобы понять, в каком направлении работать с указом. По его словам, возможно, кредитная поддержка со стороны государства больше не будет нужна. "Все эти темы будут обсуждаться. Агротуризм стал брендом Беларуси, его поддержка нужна. Вопрос только, в какой форме", - добавил он.

Как отметил Виталий Грицевич, соответствующие предложения по указу будут внесены в правительство в конце 2020-го или начале 2021 года.-0-