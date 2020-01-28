Минспорта: поступило пять заявлений об аннуляции туров в Китай

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В настоящее время поступило пять официальных заявлений от физических лиц об аннуляции туров в Китай, сообщил сегодня журналистам заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня с каждым персонально работает юрист. Каждому будут даны консультации", - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что специалисты держат ситуацию на контроле, и пообещал, что скоро на сайте ведомства будут опубликованы рекомендации.

Михаил Портной пояснил, что ограничение на продажу туров в Китай может быть введено только по рекомендации ВОЗ или ООН. "Таких рекомендаций нет. Скорее всего, будет принято решение рекомендовать гражданам Беларуси воздержаться от поездок по этому направлению", - отметил он.

/Будет дополнено/.-0-