Минспорта предлагает обсудить проект закона о туризме

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси вынесен на общественное обсуждение проект закона "О туризме", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Правовой форум.

Документ направлен на совершенствование механизмов ведения туристической деятельности на территории Беларуси, а также правовой защиты прав и законных интересов потребителей туристических услуг с учетом практики применения действующего законодательства.

Главное новшество - в Беларуси может появиться такой механизм защиты прав туристов, как финансовые гарантии. Туроператору дали возможность самому выбрать один из трех вариантов: банковскую гарантию, страхование гражданской ответственности либо участие в финансировании коллективного фонда. Разграничена ответственность туроператора и турагента, расширены функции турреестра, ужесточена формулировка, касающаяся запрета проводить экскурсии на территории Беларуси без национальной аттестации.

Кроме того, в проекте закона нашли отражение вопросы, связанные с заключением договоров в письменной и электронной форме, уточнены некоторые определения, закреплены новые термины (в их числе "турагент", "туроператор", "услуги, связанные с организацией туристического путешествия" и "фактически понесенные расходы").

Определены основные принципы, цели и приоритетные направления государственного регулирования сферы туризма, обозначены ответственные должностные лица и органы. Минспорта предлагается наделить полномочиями на утверждение классификации видов туризма. Также прописана возможность заключения договора оказания туруслуг в виде смарт-контракта.

Проект исключает нормативное правовое регулирование в отношении Государственного кадастра туристических ресурсов и вопросы внешней торговли туристических услуг, предусматривает корректировку подходов к государственным программам в сфере туризма, деятельности туристско-информационных центров.

Организатор общественного обсуждения - Министерство спорта и туризма. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 12 по 28 июля.-0-