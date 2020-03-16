Минспорта рекомендует до 6 апреля отменить спортивные мероприятия с участием детей и подростков

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма рекомендует до 6 апреля отменить спортивные мероприятия с участием детей и подростков. Такая информация размещена на официальном сайте ведомства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В тексте отмечается, что на основании рекомендаций Министерства здравоохранения Беларуси, направленных на противодействие распространению коронавируса COVID-19, Минспорта принимает меры по обеспечению контроля за спортивными и спортивно-массовыми мероприятиями на территории страны. Всем организациям, подчиненным Минспорта, а также областным и минскому городскому управлениям спорта и туризма рекомендовано до 6 апреля отменить с последующим переносом на более поздние сроки спортивные и спортивно-массовые мероприятия с участием детей и подростков. То же самое касается и международных спортивных соревнований на территории Беларуси.

Во взаимодействии с Минздравом организованы карантинные мероприятия и медицинское наблюдение за спортсменами и спортивными делегациями, возвращающимися из стран с повышенным риском инфицирования COVID-19. По прибытии на территорию Беларуси в пунктах пропуска через государственную границу члены делегации подлежат санитарно-карантинному контролю с использованием устройств для дистанционного измерения температуры тела, заполнением "Анкеты прибывших", лабораторным обследованием на COVID-19. За ними устанавливается непрерывное 14-дневное медицинское наблюдение в местах временного размещения. При этом отрицательный результат лабораторного исследования не отменяет 14-дневного медицинского наблюдения.-0-

Минспорт дал рекомендации туристам из-за ситуации с коронавирусом Турист вправе отказаться от поездки при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов. Это предусмотрено законом "О туризме" и правилами оказания туруслуг.