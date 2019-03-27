Минстройархитектуры направит в регионы разъяснения о возмещении затрат на инфраструктуру

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства направит в облисполкомы и Минский горисполком разъяснения о порядке возмещения гражданами затрат на строительство распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к приобретенным участкам, утвержденном постановлением Совета Министров от 1 апреля 2014 года №298, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Если земельный участок приобретается в частную собственность, затраты должны быть возмещены только в отношении тех объектов инфраструктуры, которые при оценке кадастровой стоимости этого земельного участка не были учтены. Причем это не зависит от года ввода в эксплуатацию или окончания строительства данных объектов инфраструктуры.

Как сообщалось, резонансным стал случай с индивидуальной застройкой участка в Столбцовском районе, где при существующей инфраструктуре владельцу участка и уже построенного на нем дома выставили счет на возмещение затрат на инфраструктуру уже после аукциона. В разрешении на строительство дома не была указана необходимость возмещения затрат.

Минстройархитектуры рекомендует местным исполкомам при формировании земельных участков для продажи в частную собственность информировать в извещении о проведении аукциона, нужно ли возмещать затраты на конкретные виды инфраструктуры. Если это необходимо сделать, то в разрешительной документации на строительство домов должны быть указаны суммы возмещения затрат в ценах на январь года, когда были утверждены показатели удельной стоимости затрат; сроки перечисления данных сумм; порядок их перечисления (поэтапно или единовременно); реквизиты счетов, на которые перечисляются средства в счет возмещения затрат.

В разъяснении также отмечается, что возмещать затраты в случае, если земельный участок предоставлен с внесением платы за право заключения договоров аренды земельных участков, не требуется, независимо от того, включены ли затраты в данную плату.

К инженерной и транспортной инфраструктуре, обеспечивающей минимально необходимый уровень инженерного оборудования земельных участков, относятся капитальные строения (здания, сооружения) и инженерные сети электроснабжения, сети водоснабжения, улично-дорожная сеть (улицы с проезжей частью, обеспеченной покрытием песчано-гравийной смесью).-0-