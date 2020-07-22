Минстройархитектуры настроено на конструктивную работу с парком "Великий камень"

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства настроено на конструктивную совместную работу с Китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень". Об этом заявил руководитель ведомства Руслан Пархамович во время посещения парка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.

Министр ознакомился с работой "Великого камня" и обсудил с представителями администрации парка проблемные вопросы, возникающие при разработке градостроительной и проектной документации на объекты инженерно-транспортной инфраструктуры его центральной части. Руслан Пархамович подчеркнул, что министерство настроено на конструктивную совместную работу. "Мы понимаем насколько важен этот совместный проект для Беларуси и наших коллег из Китая. Минстройархитектуры будет включаться в работу при первой же необходимости и оказывать всестороннее содействие", - сказал Руслан Пархамович.

Руководитель министерства посетил первый арендный дом на территории парка, который возводился по белорусским стандартам и в большей степени (80%) с использованием отечественных материалов. Он высоко оценил уровень выполненных работ. Жить в этом доме будут работники предприятий резидентов парка, 10% квартир займут сотрудники МЧС, медики и педагоги, которые трудятся на территории "Великого камня". Вскоре начнется строительство жилого квартала со всей необходимой инфраструктурой: детским садом, школой, больницей.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона, предоставляющая резидентам беспрецедентные льготы и преференции. В настоящее время в нем зарегистрированы 62 резидента из 15 стран. К приоритетным направлениям развития парка относятся электроника, телекоммуникации, тонкая химия, фармацевтика, биотехнологии, машиностроение, новые материалы, комплексная логистика, электронная коммерция, а также хранение и обработка больших объемов данных, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, социально-культурная деятельность.-0-

Профессии архитектора нужно вернуть былой престиж - Пархамович Руководитель министерства архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович констатировал, что в настоящее время "архитектура практически сдала свои позиции в угоду экономической целесообразности, пожеланиям заказчиков".