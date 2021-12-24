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24 декабря 2021, 10:02

Минстройархитектуры предлагает улучшить проведение общественных обсуждений

Фото из архива
Фото из архива

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства предлагает улучшить порядок проведения общественных обсуждений в области архитектурной и градостроительной деятельности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров, которым предусмотрена корректировка постановления правительства от 1 июня 2011 года №687, которое касается вопросов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

"Проект подготовлен для дальнейшего совершенствования порядка проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, оптимизации процедур в отношении градостроительных проектов детального планирования, в том числе сроков их проведения, и с учетом практики применения положения о порядке создания и ведения государственного градостроительного кадастра Беларуси", - говорится в сообщении.

В обосновании принятия данного документа говорится, что Минстройархитектуры предлагает изложить положение о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в новой редакции с учетом практики его применения, а также для оптимизации сроков их проведения. "Актуальность общественных обсуждений очевидна в связи с возрастающей активностью юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, проявлением их заинтересованности в информации, касающейся строительства новых объектов, реконструкции существующих зданий и сооружений, градостроительного освоения территорий", - отмечают разработчики документа.

В Минстройархитектуры напомнили, что законодательством Беларуси установлено, что юридические и физические лица, а также ИП имеют право на благоприятную среду обитания при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, на достоверную и своевременную информацию о состоянии данной среды и ее предполагаемых изменениях. Для этого проектом положения предусмотрено информирование физ- и юрлиц о начале разработки градостроительных проектов для представления предложений заинтересованными.

Также проектом положения предлагается установить, что общественные обсуждения будут проводиться для градостроительных проектов общего планирования, специального планирования, детального планирования, а также архитектурно-планировочных концепций объектов строительства (при отсутствии проектов общего и детального планирования).

Организатор общественного обсуждения - Министерство архитектуры и строительства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 декабря по 3 января 2022 года.-0-

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Министерство архитектуры и строительства проект
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