Минстройархитектуры: проекты указов об ипотеке и стройсбережениях в высокой степени готовности

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проекты указов об ипотеке и строительных сбережениях находятся в высокой степени готовности, сообщил журналистам начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается проекта указа по строительным сбережениям, то он сейчас на стадии окончательного согласования. Думаю, в течение одной-двух недель внесем его в Аппарат Совета Министров на рассмотрение. Надеемся, что он будет там рассмотрен и направлен главе государства", - отметил Александр Авраменко.

По его словам, Минстройархитектуры прорабатывало проект указа с различными ведомствами, понимание достигнуто, но некоторые замечания есть по итогам экспертизы, которая оценивает криминогенные риски. В проект указа внесены некоторые коррективы, но с некоторыми выводами экспертизы в Минстройархитектуры не согласились.

Отвечая на вопрос об ипотеке, Александр Авраменко уточнил, что подготовкой соответствующего проекта указа занимается Министерство экономики. Минстройархитектуры согласовало проект указа. Александр Авраменко отметил, что поначалу при его обсуждении с разными ведомствами было много вопросов, но точки соприкосновения удалось найти. По его мнению, проект указа об ипотеке может быть в ближайшее время направлен главе государства.

Как сообщалось ранее, с внедрением системы строительных сбережений у белорусов будет еще одна возможность быстрее построить жилье. Это касается и тех, кто не относится к категории нуждающихся.-0-