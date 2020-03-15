Минстройархитектуры рассчитывает на принятие документов об ипотеке и стройсбережениях до конца года

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства рассчитывает на принятие документов об ипотеке и стройсбережениях до конца года, сообщил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

Проекты документов и по жилищным строительным сбережениям, и по ипотеке сейчас находятся на согласовании, отметил Дмитрий Микуленок. "Они уже достаточно долго согласовываются. Мы рассчитываем, что в течение года, возможно, они будут приняты", - сказал он.

По словам министра, ипотека - признанный механизм финансирования улучшения гражданами своих жилищных условий. "В данной ситуации ничего другого пока в мире не придумано более совершенного, чем ипотека. Человек получает жилье и потом за него платит. Но в собственности оно находится либо у банка, либо у кого-то, а человек выплачивает этапами суммы за это жилье. Схема абсолютно рабочая, только нужны некоторые механизмы, которые гарантируют безопасность, в том числе самого человека", - сказал он.

Что касается строительных сбережений, эта система для республики также не нова. Но пока она не внедрена так широко, вопрос заключается в накоплениях, которые должны делать граждане.

Всего в 2020 году нужно ввести 4 млн кв.м жилья. Эта цифра пока будет сохраняться. Она учитывает возможности как самих участников процесса со стороны строящихся, в том числе дольщиков, многодетных, нуждающихся, так и возможности государства в обеспечении необходимой инфраструктурой и льготными кредитами.

При этом не исключено, что в будущем объемы строительства жилья в Беларуси увеличат. "Все будет зависеть от экономики. Тут и кредитование очень большое значение имеет", - сказал Дмитрий Микуленок. Дополнительный толчок могут дать и законодательные инициативы, касающиеся жилищных строительных сбережений, ипотеки.-0-