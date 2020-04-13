Минстройархитектуры собирает предложения по совершенствованию строительных норм и правил

13 апреля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства собирает предложения граждан по совершенствованию строительных норм и правил, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"На официальном сайте Минстройархитектуры создан новый раздел "Строительные нормы и правила". В нем можно ознакомиться со всеми действующими техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с проектами документов по строительным нормам и правилам. Каждый желающий может оставить с помощью "Формы обратной связи" свои предложения по совершенствованию нормативов. Все они будут рассмотрены специалистами ведомства", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время в стране работают над реформированием законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. Для упрощения норм, применяемых при проектировании и строительстве зданий и сооружений, снижения стоимости строительства, министерство и отраслевая организация по стандартизации РУП "Стройтехнорм" кардинально пересматривают требования.

В ведомстве напомнили: согласно указу Президента от 5 июня 2019 года №217 "О строительных нормах и правилах", в Беларуси вводятся новые виды технических нормативных правовых актов. К ним относятся обязательные строительные нормы, которые будут содержать требования к безопасности зданий и сооружений, и строительные правила, которые представляют собой способы достижения строительных норм и применяются на добровольной основе.

"Подобные акты изменяют подходы к нормированию. Так, новая система является более прогрессивной и гибкой и полностью соответствует европейским стандартам. Строительные нормы будут исключать конкретные объемно-планировочные конструктивные решения, обязательные предписания, действовавшие ранее. Документы устанавливают только обязательные параметры безопасности. Такой принцип дает возможность снять технические барьеры при продвижении инновационных материалов и технологий, проектных решений", - пояснили в пресс-службе.

Строительные нормы и правила утверждает Министерство архитектуры и строительства. В настоящее время оно разработало 32 строительные нормы и одно правило. В 2020 году планируется подготовить еще около 40 документов.-0-