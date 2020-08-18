Минстройархитектуры: те, кто не нацелен на работу, не мешайте своим коллегам

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства Беларуси призывает всех, кто считает необходимым выразить свою точку зрения в виде митинга или забастовки, не мешать работе стройкомплекса. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Рабочие цеха и стройплощадки - не место для выражения своих личных политических убеждений и мнений. Поэтому мы просим, чтобы те, кто не нацелен на работу, не мешали своим коллегам. Силой на рабочих местах никто никого удерживать не будет", - говорится в официальном заявлении министерства.

В ведомстве также отметили, что протестные акции в рабочих цехах и на стройплощадках недопустимы, так как эти объекты по-прежнему остаются зоной повышенной опасности. "Кроме того, процесс строительства сопряжен со множеством рисков, пренебрегать которыми нельзя. Остановить стройку или некачественно выполнить строительные работы - это значит нанести удар по обычным гражданам страны, которые не смогут получить ключи от долгожданных квартир", - подчеркнули в Минстройархитектуры.-0-