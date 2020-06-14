Минстройархитектуры заинтересовано в привлечении частников к строительству арендного жилья

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства заинтересовано в привлечении организаций частной формы собственности к строительству арендного жилья. Об этом рассказал в программе "Неделя" в эфире телеканала СТВ высказал начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, сообщает БЕЛТА.

В текущем году запланировано построить 135 тыс.кв.м арендного жилья, всего же в 2020 году намечен ввод 4 млн.кв.м жилья. "Как простой гражданин считаю, что это, безусловно, мало, а как профессионал могу сказать, что рассматривать в этом вопросе нужно ряд факторов. Это, конечно же, спрос, бюджет, потому что строится такое жилье в первую очередь за бюджетные деньги и за счет средств предприятий. Можно строить за счет других незапрещенных законодательством источников финансирования, то есть за счет средств частных организаций", - отметил начальник управления. По его информации, сейчас специалисты министерства работают над совершенствованием нормативно-правовой базы для того, чтобы создать еще более комфортные условия, чтобы организации, особенно частной формы собственности, охотнее занимались таким строительством. "Сейчас пока преждевременно говорить, что это будут за условия. Возможно, они коснуться предоставления участков земли или создания инфраструктуры. Возможно, что-то нужно дополнить в налоговом кодексе, может пересмотреть налоги, детально не могу об этом говорить, потому что тему надо еще проработать. Может мы внесем какие-то дополнения в уже существующие нормативные акты, а, возможно, это выйдет каким-то самостоятельным документом. Мы над этим сейчас работаем", - сообщил он.

По данным специалиста, арендное жилье составляет примерно 3,5% от всего жилфонда страны. "Мы стараемся делать все, для того, чтобы его было больше. Количество арендного жилья увеличивается практически за счет нового строительства", - отметил начальник управления. Арендным жильем пользуются как те, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, так и те, кому по работе необходимо предоставлять такое жилье. Кроме того, подписано постановление Совета Министров, которое предусматривает отнести к числу первоочередников для получения арендного жилья работников здравоохранения, педагогических работников, сотрудников сферы культуры, а также тех, кто осуществляет паллиативный уход за больными.

Отвечая на вопрос, планируется ли пересматривать план на год по строительству арендного жилья, Александр Авраменко отметил, что сделать это очень сложно. "Это ведь касается бюджетного финансирования, и пересмотреть планы очень сложно, на это надо найти деньги. Если у государства найдутся дополнительные источники финансирования именно из бюджета, наша отрасль готова построить больше арендного жилья", - подчеркнул представитель министерства.

Что касается возможности приватизации арендного жилья в будущем, начальник управления отметил, что законодательством это пока не предусмотрено.-0-