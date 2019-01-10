Минстройархитектуры: заказчики должны уделять больше внимания состоянию стройплощадок

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заказчики и генеральные подрядчики должны уделять больше внимания состоянию строительных площадок. Такую позицию Министерства архитектуры и строительства озвучил сегодня журналистам начальник отдела охраны труда, санитарии и экологии министерства Александр Готовчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Строительный объект - это сложная структура, где обстановка меняется ежечасно. Без слаженной работы коллектива, четкого руководства возникают различные недостатки. Больше внимания строительным объектам должны уделять заказчики и генподрядчики, не нужно полагаться только на производителя работ, - сказал Александр Готовчик. - Министерство будет принимать меры по повышению культуры производства работ. Это очень серьезно, без культуры производства порядка не будет. От этого зависит и безопасность людей, и соблюдение технологии".

По данным представителя министерства, в 2017 году в подведомственных организациях погибли пять человек, в 2018-м - шесть, из которых двое - в результате ДТП. В аварию попал автомобиль со строителями, которые возвращались из командировки в Островце. В 2017 году травмированы были 30 строителей, в прошлом году - столько же. Кроме того, на строительных площадках страны в 2018 году произошло 18 возгораний, основная причина которых - нарушение требований эксплуатации электрооборудования и нагревательных приборов. Пострадавших в результате возгораний не было.

Ежемесячно органы государственного строительного надзора привлекают к административной ответственности в среднем 260 юридических и физических лиц, из которых более чем к трети применяются штрафные санкции за нарушение требований по содержанию строительных площадок. Особое внимание уделяется Минску и областным центрам. В столице из почти 800 проверенных в прошлом году объектов 600 не соответствовали установленным требованиям. По всем выявленным фактам неудовлетворительного содержания площадок выдавались рекомендации о необходимости их устранения, в случае их невыполнения виновные должностные лица привлекались к административной ответственности.

Первый заместитель директора Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации Юрий Булахов отметил, что заказчики и подрядчики не уделяют должного внимания содержанию стройплощадок. "Если требования о порядке на площадке исходят от самого заказчика, там они и будут выполняться, - добавил он. - Есть случаи нарушения правил складирования строительных материалов, иногда отсутствуют ограждения на строительных площадках, обозначения опасных зон, отдельные территории строек превращаются в свалки мусора и отходов производства".

Начальник главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ольга Сазонова сообщила, что уже на стадии разработки проектной документации на строительство должен предусматриваться комплекс мероприятий по обращению с отходами. Ежегодно в Беларуси образуется около 3 млн т строительных отходов: бой железобетонных изделий, асфальтобетона, кирпича, смешанных отходов и т.д. Около 80% этих отходов используется для вторичной переработки. "В результате переработки получают в основном вторичный щебень, который в последующем может использоваться для производства строительных материалов, рекультивации земель", - пояснила Ольга Сазонова.-0-