Минстройархитектуры: жилье в городах-спутниках Минска востребовано

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жилье в городах-спутниках Минска востребовано, это показал пилотный проект в Смолевичах, заявил журналистам министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, передает корреспондент БЕЛТА.

Спрос превышает предложение, подчеркнул министр. Опыт Смолевичей в перспективе планируется распространить и на другие населенные пункты: жилые дома для минчан предлагается строить в Руденске.

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Свыше 13,8 тыс. квартир планируется построить в Беларуси в 2020 году для многодетных семей Всего в январе-июне построено свыше 1, 7 млн кв.м жилья, из них для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, - более 635,7 тыс. кв.м. Свыше 439 тыс. кв.м возводилось с использованием государственной поддержки.

Страхование профответственности проектировщиков за документацию могут ввести в Беларуси По словам министра архитектуры и строительства Дмитрия Микуленка, работа проектировщиков вызывает много справедливых нареканий. "Мы этой темой занимаемся", - отметил он.