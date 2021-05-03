Минсвязи 4 мая выпустит почтовые марки из серии EUROPA

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации выпустит 4 мая в обращение две почтовые марки из серии EUROPA, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минсвязи.

К данному выпуску подготовлены карточки для картмаксимумов. Представленные на почтовых марках виды - вертлявая камышевка и обыкновенный хомяк - занесены в Красную книгу Беларуси. Художник почтовой продукции - Александр Митянин, дизайн Марины Витковской.

В день выпуска почтовых марок в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте первого дня.-0-

Фото Минсвязи