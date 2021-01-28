Минсвязи: 95% почтовых отправлений пересылаются в срок

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сроки пересылки почтовых отправлений выдерживаются для 95% отправлений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства связи и информатизации.
Сеть почтовой связи в Беларуси насчитывает 4264 объекта. Лицензии на оказание услуг почтовой связи общего пользования есть у 24 операторов.
В рейтинге индекса почтового развития (Integrated Index for Postal Development) Всемирного почтового союза за 2020 год Беларусь заняла 20-е место среди 170 стран (в 2019 году - 21 место из 172 стран).
Продолжается расширение сети и функциональных возможностей почтоматов (устройств самообслуживания), что позволит развить дополнительный круглосуточный канал получения почтовых услуг, повысить уровень обслуживания клиентов и сократить время ожидания при получении регистрируемых почтовых отправлений. Сейчас в Беларуси 30 почтоматов.
С 3 ноября 2020 года начато поэтапное масштабирование проекта "Мобильный почтальон" в областных филиалах и на производстве "Минская почта". С 3 января 2021 года работает национальная почтовая электронная система.-0-