Минсвязи Беларуси и Министерство сообщения Латвии будут развивать сотрудничество

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси и Министерство сообщения Латвии заключили договор на подписание протокола о намерениях по сотрудничеству по вопросам высвобождения полосы радиочастот 694-790 МГц, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган и заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Латвии Улдис Рейманис во время XXVI Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО". "Эта работа велась не один день. Главная цель - навести порядок в радиочастотном диапазоне, чтобы внедрение новых технологий вместе с соседней страной проходило гармонично и взаимовыгодно. Это только начало, первый шаг, это высказывание намерений о том, что мы дальше готовы работать в этом направлении", - сказал Константин Шульган.

Высвобождение полосы радиочастот 694-790 МГц позволит обеспечить в приграничных территориях работу средств связи без радиопомех. Это будет реализовано поэтапно. В мае 2019 года планируется мероприятие в Латвии на высоком уровне, где будет подписан протокол о намерениях. Затем предполагается, что до 1 июня 2020 года будет разработано соглашение по техническим критериям относительно оптимального, эффективного использования данной полосы радиочастот в приграничных районах системами мобильной связи следующего поколения. Завершить работу по высвобождению данной полосы радиочастот планируется не позднее 30 июня 2022 года.

Форум "ТИБО" проходит с 8 по 12 апреля на площадке комплекса "Минск-Арена". Во время форума проходят крупные мероприятия в области ИКТ, в которых принимают участие руководители международных и региональных организаций, зарубежных министерств, ведомств и операторов связи. В их числе Евразийский цифровой форум, Белорусский ИКТ-саммит, конференция по управлению спектром для стран СНГ, Центральной и Восточной Европы и семинар Международного союза электросвязи по вопросам радиомониторинга. На форуме подведут итоги конкурса интернет-ресурсов "Интернет-премия "ТИБО".-0-