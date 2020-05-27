Минсвязи Беларуси ориентируется на отмену роуминга с Россией в сентябре, несмотря на COVID-19

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения сроков отмены роуминга между Беларусью и Россией не планируется, несмотря на замедление документального оформления соглашений из-за COVID-19, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации Беларуси.
Беларусь и Россия с 2017 года работают над отменой роуминга на территории Союзного государства. В декабре 2019 года была утверждена соответствующая дорожная карта.
"Изменение сроков, установленных дорожной картой, в настоящее время не планируется", - отметили в Минсвязи.
Дорожная карта предусматривает одномоментное - в сентябре 2020 года - вступление в силу договоренностей, достигнутых по итогам трех этапов. Первый этап дорожной карты предполагает установление единой ставки международного интерконнекта для роуминговых звонков во взаиморасчетах операторов связи Беларуси и России, второй - снижение операторами двух стран межоператорских оптовых тарифов на услуги международного роуминга (голос, смс, передача данных). Третий этап предусматривает формирование операторами сотовой связи Беларуси и России абонентских розничных тарифов на услуги международного роуминга.
Как пояснили в Минсвязи, по результатам выполнения первого и второго этапов ожидается подписание 22 соглашений между операторами связи двух государств.
"В настоящее время реализация первого и второго этапов дорожной карты продолжается, отмечается отставание от намеченного графика. Причинами отставания является складывающаяся эпидемиологическая ситуация, перевод компаний на удаленную работу, введенный карантин на территории Российской Федерации, что замедляет документальное оформление соглашений", - уточнили в белорусском министерстве.
При этом в Минсвязи отметили, что "ряд соглашений первого этапа подписан, большинство соглашений второго этапа в статусе высокой степени согласования, операторы электросвязи двух стран находятся в постоянном дистанционном контакте для поиска решений их подписания".
Третий этап дорожной карты должен завершиться в августе.-0-