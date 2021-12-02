Минсвязи Беларуси призвало партнеров по ЕАЭС в вопросах цифровизации двигаться синхронно

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси убеждено, что страны Евразийского экономического союза в вопросах цифровизации должны двигаться синхронно. Об этом сказал первый заместитель министра Павел Ткач сегодня на втором Евразийском конгрессе, который организовал в Москве Евразийский банк развития, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас фактически мы должны вместе и одновременно создавать новую цифровую экономику, - сказал Павел Ткач. - Основные направления реализации цифровых проектов занимают одно из центральных мест в ЕАЭС. В отличие от других отраслей здесь мы должны двигаться с равной скоростью, в вопросах цифровизации двигаться синхронно. Иначе придется отказаться от части преимуществ цифровой повестки".

Еще одним важным фактором первый замминистра назвал развитие в ЕАЭС трансграничного пространства доверия, которое создается как единое пространство при межгосударственном электронном взаимодействии. "Мы непозволительно долго решаем этот вопрос, - подчеркнул он. - Ведь развитие трансграничного пространства доверия должно обеспечить возможность для резидентов государств - членов ЕАЭС получать доступ к юридически важным сервисам на территории любого другого государства - члена союза".

В связи с этим Павел Ткач назвал важной инициативу Евразийского банка развития о взаимном признании электронной подписи в Беларуси и России. "Это является шагом вперед и позволит обеспечить этакую трансграничную возможность. Но это только двустороннее взаимодействие", - указал он. Первый замминистра выразил надежду, что и другие страны ЕАЭС как можно быстрее обеспечат взаимное признание электронной подписи.-0-