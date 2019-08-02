Минсвязи Беларуси выпустит почтовую марку к 5-летию ЕАЭС

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси 9 августа выпускает в обращение почтовую марку "Евразийский экономический союз", посвященную 5-летию союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".

На марке и в основе спецштемпеля - эмблема Евразийского экономического союза. Проект подготовлен в сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией.

В день выпуска почтовой марки в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул. Московская, 16) и в Чолпон-Ате (Кыргызстан) будут проводиться специальные гашения на конверте "Первый день".

Марка печаталась в РУП "Бобруйская укрупненная типография имени А.Т. Непогодина". Ее тираж - 30 тыс. При изготовлении марки использована технология термического тиснения металлизированной фольгой красного цвета.

Номинал марки H соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно.-0-