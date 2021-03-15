Минсвязи изучает мнения об услугах почтовой и электросвязи в Беларуси

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации с 15 по 30 марта изучает деятельность по обеспечению услугами почтовой и электросвязи на территории Беларуси, сообщили БЕЛТА в Минсвязи.

"Граждане могут оценить качество обслуживания организациями, оказывавшими услуги почтовой и электросвязи, посредством заполнения анкеты на портале рейтинговой оценки по адресу http://качество-услуг.бел (сфера жизнедеятельности - "Телекоммуникации и почтовые услуги"), выбрав из списка оператора связи, услугами которого пользуются", - рассказали в министерстве.

Пользователями портала являются граждане, государственные органы и организации, иные субъекты, оказывающие услуги или выполняющие административные процедуры. Для размещения своего мнения о качестве работы госорганизаций гражданам необходимо пройти простую процедуру авторизации на портале, предварительно зарегистрировавшись на нем. Доступ к порталу рейтинговой оценки свободный и бесплатный. Помимо оценок по предлагаемым на портале критериям граждане могут оставить свои комментарии, которые также будут учитываться для повышения качества услуг организаций.

На основании выставленных оценок предусмотрено автоматическое формирование на портале соответствующего рейтинга государственных организаций.-0-