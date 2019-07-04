Минсвязи, Минобразования и компания Huawei подписали меморандум о взаимопонимании

В выставочном центре Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" 2 июля состоялся форум по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь", который посетили представители бизнеса и высокопоставленные гости из разных стран. На мероприятии был представлен меморандум о взаимопонимании между компанией Huawei, Министерством связи и информатизации и Министерством образования Беларуси.

Свои подписи под соглашением поставили министр связи и информатизации Константин Шульган, первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, директор ООО "Бел Хуавей Технолоджис" Фу Хаоюй и директор Компании по развитию индустриального парка Ли Хайсинь. Цель документа - содействовать долгосрочному сотрудничеству в подготовке специалистов информационно-коммуникационной сферы. Это предполагает работу совместных научно-учебных лабораторий и образовательных центров, проведение научно-практических конференций, семинаров по ИКТ, организацию практики и стажировок как для студентов, так и для профессорско-преподавательского состава белорусских вузов. Отдельным, и весьма немаловажным, пунктом в меморандуме значится проведение совместных научных исследований.

Директор "Бел Хуавей Технолоджис" Фу Хаоюй подчеркнул, что подписание документа - его идея. "В рамках программы "Семена будущего" мы каждый год отбираем талантливых студентов, чтобы направить их в Китай на обучение, для знакомства с инновационными технологиями. Мы обратили внимание на то, что Президент Беларуси не раз говорил о необходимости строить IT-страну. Думаю, это очень хорошая концепция, в мире не так много стран, лидеры которых активно ее поддерживают. В рамках этой концепции особенно важна подготовка молодежи именно в области ИКТ. Думаю, что через совместную программу с Министерством связи и Министерством образования, мы дадим шанс многим студентам и школьникам, интересующимся IT и ИКТ. Предоставим им возможность познакомиться с самыми новыми информационными технологиями, увидеть, в каком направлении они развиваются, и получить консультацию по профессиональному выбору", - пояснил Фу Хаоюй.

Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган со своей стороны отметил, что подписанный меморандум о взаимопонимании многогранен. "Этот документ касается образования, технического сотрудничества как с компанией Huawei, так и с "Великим камнем". Подобное соглашение дает возможность нам развиваться более эффективно. Эти шаги должны быть пройдены: начиная с меморандумов и заканчивая конкретными договорами, конкретными проектами", - заключил Константин Шульган.

После торжественной церемонии подписания меморандума гости осмотрели стенд компании Huawei на выставке "Китайские товары и услуги (Беларусь)" в выставочном центре индустриального парка "Великий камень". В заключительный день форума, 2 июля, стенд также посетили исполнительный директор ОАО "АСБ Беларусбанк" Андрей Довнар, начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Виталий Милевич, генеральный директор "Белорусских облачных технологий" (beCloud) Олег Седельник, генеральный директор компании "МТС" Владимир Карпович.

Huawei, как один из лидеров мирового рынка ИКТ, презентовала в "Великом камне" широкий спектр своих разработок. Среди них - решения в сфере облачных технологий для корпоративных клиентов: упрощенное управление умным офисом, кампусные сети, интеллектуальный центр обработки данных. Также были продемонстрированы комплексные решения в развитии ИКТ, которые используются в создании безопасного умного города (Smart city), возможности сетей пятого поколения (5G) и других новейших технологий.

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