Минсвязи определило порядок работы портала рейтинговой оценки

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации утвердило инструкцию о порядке функционирования портала рейтинговой оценки. Соответствующее постановление Минсвязи от 12 декабря 2019 года №19 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

На портале оцениваются организации, которые оказывают населению услуги или выполняют административные процедуры.

Объект оценки регистрируется на портале автоматически с помощью электронной цифровой подписи или после обращения получения у оператора портала логина и пароля. Одновременно с регистрацией объекта оценки в автоматическом режиме формируются личные электронные кабинеты данных категорий пользователей.

Сведения о рейтинге объектов могут просматривать все категории пользователей портала рейтинговой оценки без предварительной регистрации и авторизации на нем. Оценить качество оказания услуг или админпроцедур человек может после их регистрации на сайте. Оценивают объект с помощью заполнения анкеты на портале. Кроме того, можно указать название конкретной услуги, оказанной пользователю, дату ее оказания, а также разместить комментарий. Чтобы обеспечить объективность оценки, нельзя заполнять анкету одного объекта оценки более 1 раза в сутки одному и тому же человеку.

Рейтинг объектов формируется на основании оценок граждан, выставленных в анкете по базовым критериям оценки.-0-