Минсвязи прокомментировало договоренности по снижению тарифов на роуминг в СГ

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Операторы Беларуси и России снизят тарифы на роуминг в Союзном государстве с 1 ноября, решение о постоянных тарифах с 1 января 2021 года будет приниматься с учетом итогов двухмесячного тестового периода. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации, комментируя итоги заседания Группы высокого уровня Совета Министров СГ, где рассматривалась в том числе отмена роуминга.

"Минсвязи Беларуси и Минцифры России, а также белорусским и российским операторам электросвязи поручено обеспечить снижение ставок международного интерконнекта на роуминговый трафик, снижение межоператорских роуминговых ставок и реализацию комфортных абонентских роуминговых тарифов на пространстве Союзного государства с 1 ноября 2020 года при проведении двухмесячной опытной эксплуатации каналов связи. С учетом результатов завершения опытной эксплуатации будет принято решение о применении сниженных роуминговых тарифов с 1 января 2021 года на постоянной основе", - проинформировали в Минсвязи.

Таким образом, с 1 ноября тарифы на услуги международного роуминга будут снижены. Это обеспечит их комфортный уровень на период опытной эксплуатации. Как уточнили в Минсвязи, ставка интерконнекта между операторами снизится с 30 до 1,5 цента.

По информации министерства, выполнение мероприятий дорожной карты по отмене роуминга на территории Союзного государства в целом успешно завершено. При этом стороны должны до конца октября согласовать программу опытной эксплуатации каналов связи и регламент взаимодействия операторов электросвязи Беларуси и России по обмену информацией о нарушениях порядка пропуска трафика на сетях электросвязи.-0-

Поэтапное снижение тарифов на роуминг в ЕАЭС предлагают начать с 1 июля 2021 года Помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина отметила, что для операторов связи главное опасение связано с тем, что их выручка может снизиться.