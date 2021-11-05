Минсвязи расширяет в Беларуси сеть и функционал почтоматов

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации расширяет в Беларуси сеть и функционал почтоматов, сообщили БЕЛТА в Минсвязи.

По данным ведомства, в Беларуси сеть почтовой связи насчитывает более 4 тыс. объектов. Рынок этих услуг динамично развивается. Так, лицензию на оказание услуг почтовой связи общего пользования по пересылке почтовых отправлений, приему подписки на печатные средства массовой информации и их доставке имеют 32 оператора почтовой связи, из них 25 - на услуги по пересылке почтовых отправлений.

"Расширение сети и функциональных возможностей почтоматов (устройств самообслуживания) позволяет развить дополнительный круглосуточный канал получения почтовых услуг, повышает уровень обслуживания клиентов и сокращает время ожидания при получении регистрируемых почтовых отправлений. Сеть почтоматов Беларуси составляет 42 единицы", - сообщили в Минсвязи.

В министерстве также отметили: национальная почтовая электронная система в стране позволяет обеспечить государственные гарантии доступности и качества универсальных услуг почтовой связи.

В сельской местности используется аппаратно-программный комплекс "Мобильный почтальон". В Беларуси таких 1140.

В министерстве напомнили: Беларусь впервые возглавила свою региональную группу в рейтинге индекса почтового развития (Integrated Index for Postal Development) Всемирного почтового союза за 2021 год, заняв 14-е место среди 168 стран мира (в 2020 году страна занимала 20-е место из 170 стран). Рейтинг дает обобщенную картину почтового развития в любой стране или регионе на основании четырех ключевых компонентов: надежность, охват, актуальность и устойчивость.-0-