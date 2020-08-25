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Общество
25 августа 2020, 20:39

Минсвязи рассказало об основных этапах реализации БИСРС

Константин Шульган. Фото из архива
Константин Шульган. Фото из архива

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр связи и информатизации Константин Шульган сегодня на заседании Президиума Совета Министров проинформировал об основных этапах реализации масштабного проекта "Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система" (БИСРС). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минсвязи.

Работа по созданию БИСРС проводится в комплексе с процессом внедрения биометрических документов, которые заменят традиционный паспорт гражданина Беларуси. Основные компоненты системы уже созданы либо будут введены до конца года. Завершаются работы и по проведению опытной эксплуатации пилотной зоны системы.

В своем докладе министр остановился на основных этапах реализации этого проекта. "Создание Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы - важный шаг к развитию электронного правительства. БИСРС облегчит и упростит диалог между гражданами и государством путем уменьшения бюрократических требований для оказания электронных услуг, что также будет способствовать уменьшению коррупционных проявлений", - отметил Константин Шульган.

По его словам, система выполняет важнейшую задачу электронного правительства - автоматизацию обслуживания граждан и юридических лиц при исполнении административных процедур и электронных услуг, где главным элементом является внедрение электронного удостоверения личности на базе ID-карты, а также создание и развитие государственного портала электронных услуг.

Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система - комплекс информационных систем и ресурсов, предназначенный для идентификации пользователей (физических и юридических лиц) с применением идентификационных карт (ID-карт) для оказания им электронных услуг (в том числе административных процедур) на основе единых правил. Создание БИСРС является одним из ключевых мероприятий Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы.-0-

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