Минсвязи рекомендовало операторам рассмотреть возможность снижения абонплаты из-за проблем с интернетом

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси рекомендовало операторам электросвязи рассмотреть возможность перерасчета абонентской планы из-за проблем с интернетом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минсвязи.

"Министерство связи и информатизации рекомендовало операторам электросвязи рассмотреть возможность перерасчета абонентской планы в установленном порядке", - говорится в сообщении.

В Минсвязи отметили, что значительное ограничение доступа к сервисам и ресурсам интернета зафиксировано с 9 по 11 августа "в связи с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций".

"Уполномоченными операторами электросвязи проведены необходимые аварийно-восстановительные работы. Принятые меры позволили практически восстановить доступ к сервисам и ресурсам интернета", - проинформировали в Минсвязи.-0-