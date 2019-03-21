Минсвязи: технических препятствий для отмены роуминга с Россией нет

21 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Технические препятствия для отмены роуминга между Беларусью и Россией отсутствуют, однако министерства связи двух стран пока не пришли к общей позиции о том, что же в конечном итоге подразумевается под понятием "отмена роуминга". Об этом сообщила заместитель министра связи и информатизации Беларуси Наталья Гордиенко сегодня на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России об информационной политике, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании рассматривался вопрос о ходе исполнения резолюции Высшего государственного совета Союзного государства "Об отмене роуминга на территории Союзного государства", которая была принята 30 июня 2017 года.

Наталья Гордиенко отметила, что представители Министерства связи и информатизации Беларуси совместно с представителями Министерства связи России неоднократно встречались по данному вопросу с операторами сотовой связи. "Проработаны различные варианты решения, технических препятствий для отмены роуминга нет", - подчеркнула она.

По словам замминистра, стороны разработали соответствующий план действий, который уже был представлен Группе высокого уровня Совета министров Союзного государства. Он включает в себя три этапа. На первом, который заканчивается в марте текущего года, необходимо уравнять ставки интерконнекта. На втором этапе, выполнение которого намечено на май, запланировано уравнивание оптовых ставок - внутренних межоператорских тарифов. И, наконец, третий этап, выполнение которого намечено в августе, предусматривает уравнивание розничных ставок.

Вместе с тем, отметила Наталья Гординенко, стороны пока не согласовали позиции относительно того, что будет считаться отменой роуминга. Российская сторона под понятием "отмена роуминга" понимает установление домашним оператором экономически обоснованных тарифов на услуги связи при регистрации своих абонентов в сетях другого оператора в Союзном государстве (на первом этапе) и отмена платы за входящие вызовы в роуминге (на втором этапе). То есть предлагается, что стоимость входящих звонков в роуминге для пользователя будет равна ноль рублей. Белорусская же сторона в понятие "отмена роуминга" вкладывает одномоментное введение в действие предельных максимальных розничных тарифов на голосовые услуги и СМС в роуминге наряду с унификацией ставки международного интерконнекта для роуминговых звонков и использованием симметричных межоператорских тарифов без учета обмена трафиком. Как пояснила Наталья Гордиенко, белорусская сторона считает некорректным, когда плата за пользование сетями находящимся в роуминге абонентам будет перекладываться на плечи абонентов, находящихся в домашней сети.

По итогам рассмотрения данного вопроса члены комиссии Парламентского собрания решили в мае еще раз провести промежуточные слушания хода работ об отмене роуминга между Беларусью и Россией и выполнения сторонами первого и второго этапа плана. -0-