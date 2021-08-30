Минсвязи выпускает конверт с оригинальной маркой к 100-летию БГУ

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30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 1 сентября выпускает в обращение конверт с оригинальной маркой "100 лет Белорусскому государственному университету", сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.
Проект подготовлен в сотрудничестве с Белорусским государственным университетом. Дизайн конверта и спецштемпеля Светланы Цырулик. Номинал марки "А" соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси.
Специальное памятное гашение будет проходить 18 октября на почтамте Минска.-0-