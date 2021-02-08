Минсвязи выпускает марку "Год Быка"

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 8 февраля выпускает в обращение почтовую марку "Год Быка" из серии "Восточный календарь", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Проект подготовлен в сотрудничестве с Республиканским институтом китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета. При изготовлении марки и на марочном поле использована технология термического тиснения металлизированной фольгой золотистого цвета. Художник почтовой марки, спецштемпеля и конверта "Первый день" - Виктор Чайчук, дизайн принадлежит Евгении Бедоник. Тираж - 36 тыс.

В день выпуска почтовой марки в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".

Восточный (китайский) календарь основан на 12-летнем лунном цикле, в котором каждый год проходит под знаком одного животного. 2021-й - год Белого Металлического Быка.-0-