Минсвязи выпускает марку "Год Крысы"

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси 17 января выпускает в обращение почтовую марку "Год Крысы" из серии "Восточный календарь", сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".

Проект подготовлен в сотрудничестве с Республиканским институтом китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета.

Восточный календарь основан на 12-летнем лунном цикле, в котором каждый год проходит под знаком одного животного. 2020-й - год Белой Металлической Крысы - открывает двенадцатилетний цикл восточного календаря: он наступит 25 января 2020 года и продлится до 11 февраля 2021 года.

Номинал марки "Р" соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно. Марка печаталась в Бобруйской укрупненной типографии имени А.Т. Непогодина. При ее изготовлении и на марочном поле использована технология термического тиснения металлизированной фольгой золотистого цвета. Тираж - 48 тыс.

В день выпуска почтовой марки в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул. Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".-0-