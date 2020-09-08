Минсвязи выпускает марку на тему сохранения климата

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси сегодня выпускает в обращение почтовую марку "Действуйте сейчас - сохраните климат! Покупайте продукты местного производства", сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Дизайн марки, спецштемпеля и конверта "Первый день" Марины Юрчик. В день выпуска почтовой марки в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул. Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".

В Минсвязи напомнили, что кампания ООН "Действуйте сейчас" призвана убедить жителей планеты принять активное участие в решении проблемы сохранения климата. Люди по всему миру будут участвовать в изменении ситуации к лучшему во всех сферах жизни: от питания до использования изделий из пластика. Каждый человек может помогать строить более совершенный мир для всех.-0-