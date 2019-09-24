Минсвязи выпускает памятный спецштемпель к 30-летию Белорусского Экзархата

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси выпускает в обращение памятный спецштемпель, который будет использоваться 29 сентября для проведения специального памятного гашения, посвященного 30-летию Белорусского Экзархата Московского Патриархата, сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".

Торжества по случаю 30-летия Белорусского Экзархата пройдут в Минске 28-29 сентября В Свято-Духовом кафедральном соборе будет совершено праздничное всенощное бдение. Центральным событием торжеств станет Божественная литургия, которая будет совершена 29 сентября на площади перед Свято-Духовым кафедральным собором.

Гашение проведут в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул.Московская, 16). Цвет мастики синий, дизайн спецштемпеля разработала Елена Медведь.

Также к знаковому событию "Белпочта" подготовила художественный маркированный конверт с литерной маркой "А". Ее номинал соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах республики.

Архиерейский собор Русской православной церкви, состоявшийся 9-11 октября 1989 года в Москве, постановил образовать Белорусский Экзархат в составе Минской, Могилевской, Пинской и Полоцкой епархий. Таким образом, было принято историческое решение об объединении всех православных епархий на территории Беларуси в одну административную структуру.

В настоящее время Белорусский Экзархат объединяет 15 епархий: Минскую, Борисовскую, Молодечненскую, Слуцкую, Полоцкую, Витебскую, Новогрудскую, Гродненскую, Лидскую, Могилевскую, Бобруйскую, Брестскую, Пинскую, Гомельскую, Туровскую. Другое официальное наименование Белорусского Экзархата - Белорусская православная церковь. Возглавляет Белорусский Экзархат митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Проект подготовлен в сотрудничестве с Белорусской православной церковью.-0-