Минсвязи выпускает почтовую марку к 100-летию войск связи Вооруженных Сил

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации выпускает сегодня в обращение почтовую марку "100 лет войскам связи Вооруженных Сил Беларуси", сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".

На марке и в основе спецштемпеля - эмблема войск связи Вооруженных Сил. Проект подготовлен в сотрудничестве с управлением связи Генерального штаба ВС.

Сегодня в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул.Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".

Номинал марки "А" соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси. Тираж марки - 36 тыс., она печаталась в Бобруйской укрупненной типографии имени А.Т.Непогодина.-0-