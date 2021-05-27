Минсвязи выпускает почтовые марки из серии "Машиностроение Беларуси"

Фото Минсвязи
27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации выпускает сегодня в обращение две почтовые марки из серии "Машиностроение Беларуси", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минсвязи.
Как отметили в ведомстве, этот проект подготовлен вместе с ОАО "Минский тракторный завод" и учреждением "Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов". Для марок были использованы фотографии Анатолия Горельчика, Владимира Лупейко, дизайн Евгении Бедоник.
На почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте первого дня.-0-