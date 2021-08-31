Минсвязи выпускает почтовые марки из серии "Служебные собаки белорусской таможни"

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 13 сентября выпускает в обращение две почтовые марки из серии "Служебные собаки белорусской таможни", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт "Белпочты".

Дизайн марок Евгении Бедоник. "Кинологическая служба белорусской таможни создана в 2000 году. Впервые служебные собаки обнаружили наркотические средства в 2003 году на белорусско-литовской границе, тогда по результатам их работы были задержаны несколько граждан с 1,8 кг метадона. Сегодня в таможенных органах служат 40 собак. В основном это немецкие и бельгийские овчарки, джек-рассел-терьеры, лабрадоры-ретриверы, русские спаниели, вельштерьеры", - говорится в сообщении.

Данный проект подготовлен в сотрудничестве с Государственным таможенным комитетом, добавили на "Белпочте".

В день выпуска почтовых марок в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".-0-