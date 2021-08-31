Минсвязи выпускает почтовый блок "Архитектура Беларуси. Православные храмы"

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 8 сентября выпускает в обращение почтовый блок "Архитектура Беларуси. Православные храмы", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт "Белпочты".

Дизайн почтового блока Елены Медведь. Художник марки №1430 Татьяна Дольская.

"На марке изображен Александро-Невский храм, освященный более 120 лет назад. Он является одним из немногих архитектурных объектов столицы, который сохранился до наших дней практически в первоначальном виде. Построен на Военном кладбище города Минска в 1898 году в честь победы русских войск в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Данный проект был подготовлен в сотрудничестве с приходом Александро-Невского храма в Минске", - говорится в сообщении.

В день выпуска почтового блока в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".-0-