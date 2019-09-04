Минсвязи выпускает почтовый блок к 1000-летию Бреста

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси сегодня выпускает в обращение почтовый блок "1000 лет со времени первого письменного упоминания Бреста", сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".

Блок печатался в Бобруйской укрупненной типографии имени А.Т.Непогодина. Его тираж - 20 тыс. К данному выпуску подготовлены две художественно оформленные книжки с почтовым блоком внутри.

Номинал марки "Р" соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно. В день выпуска почтового блока в обращение в отделении почтовой связи №30 Бреста будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".

Минсвязи также выпускает в обращение памятный спецштемпель, который будет использоваться с 4 по 8 сентября для проведения специального памятного гашения, посвященного X Национальной филателистической выставке "Белфила-2019". В текущем году выставку принимает Брест. К этому событию РУП "Белпочта" подготовило художественный маркированный конверт с литерной маркой "А". Номинал марки соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси.

Брест, один из древнейших городов современной Беларуси, впервые упоминается в 1019 году в "Повести временных лет". В 2019 году город отмечает свой 1000-летний юбилей. Брест в 1390 году первым среди белорусских городов получил Магдебургское право, а в 1553 году здесь открылась первая на территории Беларуси типография, в которой через 10 лет была издана Брестская Библия.-0-