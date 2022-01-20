Минсвязи выпускает в обращение конверт с маркой "Орша - культурная столица Беларуси 2022 года"

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 26 января выпускает в обращение конверт с оригинальной маркой "Орша - культурная столица Беларуси 2022 года". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт РУП "Белпочта".

Художник конверта и спецштемпеля Татьяна Дольская, дизайн Марины Витковской.

Номинал марки А соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси.

Специальное памятное гашение будет проходить 25 февраля в отделении почтовой связи №11 Орши.

Орша - административный центр Оршанского района Витебской области, крупный железнодорожный и автомобильный узел Беларуси, значимый индустриальный центр страны. Также Орша является одним из древнейших городов республики. Первое летописное упоминание об этом городе в "Повести временных лет" относится к 1067 году, который считается датой основания города. В 2022 году Орша объявлена культурной столицей Беларуси.

Проект подготовлен в сотрудничестве с Оршанским районным исполнительным комитетом.-0-