Минсвязи выпускает в обращение конверт с маркой "Живопись. М.А.Савицкий"

26 января /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 1 февраля выпускает в обращение конверт с оригинальной маркой "Живопись. М.А.Савицкий", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт РУП "Белпочта".

Дизайн конверта и спецштемпеля Светланы Цырулик. Номинал марки "А" соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах страны.

Специальное памятное гашение будет проходить 18 февраля на почтамте Минска.

Савицкий Михаил Андреевич - белорусский живописец, педагог, народный художник БССР (1972) и СССР (1978), действительный член Академии художеств СССР (1983), академик НАН Беларуси (1995) и Герой Беларуси (2006).

Работал в жанрах сюжетно-тематической картины, портрета, а также в монументально-декоративном искусстве (роспись, гобелен). Произведения Михаила Савицкого об истории и современности, войне и мире отличает широта охвата явлений действительности, драматизм и трагедийность образов, тщательная выверенность композиционного построения, выразительность обобщенной формы, символическое звучание цвета.

Художественная галерея Михаила Савицкого открыта в Минске в 2012 году. Одна из новых улиц столицы, почетным гражданином которой был художник, названа его именем в 2020 году.

Проект подготовлен в сотрудничестве с Национальным художественным музеем Беларуси.-0-