Минсвязи выпускает в обращение памятные спецштемпеля к 75-летию освобождения Беларуси

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации выпускает в обращение памятные спецштемпеля, которые будут использоваться 9 апреля для проведения специального памятного гашения, посвященного 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".

Цвет мастики - красный. Дизайн спецштемпелей разработала Евгенией Бедоник.

К этому событию "Белпочта" подготовила художественный маркированный конверт с литерной маркой "А". Номинал марки "А" соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси. Проект подготовлен в сотрудничестве с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны. Дизайн конверта также Евгении Бедоник, тираж - 30 тыс.-0-

Фото РУП "Белпочта"