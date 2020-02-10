Минсвязи выпускает в обращение памятный штемпель к 100-летию УНОВИС

10 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации выпускает в обращение памятный спецштемпель, который будет использоваться 14 февраля для специального памятного гашения, посвященного 100-летию художественного объединения УНОВИС ("Утвердители нового искусства"), сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".

Цвет мастики - черный. Дизайн спецштемпеля разработала Елена Медведь.

К этому событию "Белпочта" подготовила художественный маркированный конверт с литерной маркой "А". Ее номинал соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно. Тираж 20 тыс.

Гашение будет проводиться в отделении почтовой связи №15 Витебска.

УНОВИС ("Утвердители нового искусства") - творческое объединение, созданное учениками и преподавателями Витебского народного художественного училища.-0-