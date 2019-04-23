Минсвязи выпускает в обращение памятный спецштемпель к 115-летию профсоюзного движения Беларуси

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации выпускает в обращение памятный спецштемпель, который будет использоваться 30 апреля для проведения специального памятного гашения, посвященного 115-летию профсоюзного движения Беларуси, сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".
Цвет мастики - черный. Дизайн спецштемпеля разработала Елена Медведь.
К этому событию РУП "Белпочта" подготовило художественный маркированный конверт с литерной маркой "А". Конверт подготовлен с использованием элемента скульптурной композиции, расположенной на фронтоне здания Республиканского Дворца культуры профсоюзов. Номинал марки "А" соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси. Проект подготовлен в сотрудничестве с Федерацией профсоюзов Беларуси. Дизайн конверта также Елены Медведь. Тираж - 40 тыс.
Гашение состоится в отделении почтовой связи №1 Минска.
В 2019 году исполняется 115 лет профсоюзному движению Беларуси. За свою более чем вековую историю профсоюзы стали социальной реальностью и вошли в структуру общества в качестве важнейшего элемента.
Сегодня Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) - это национальный профсоюзный центр, республиканское добровольное независимое объединение профессиональных союзов, их объединений и ассоциированных членов, где одним из главных направлений деятельности является защита конституционных и трудовых прав членов профсоюзов.-0-
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