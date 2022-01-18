Минсвязи выпускает в обращение почтовую марку "Год Тигра"

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации сегодня выпускает в обращение почтовую марку "Год Тигра" из серии "Восточный календарь". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Как отметили в Минсвязи, данная почтовая марка продолжает серию выпусков по тематике "Восточный календарь". Проект подготовлен в сотрудничестве с Республиканским институтом китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета.

Художник почтовой марки, спецштемпеля и конверта "Первый день" Виктор Чайчук, дизайн Евгении Бедоник.

В день выпуска почтовой марки в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".

В министерстве напомнили, что восточный (китайский) календарь основан на 12-летнем лунном цикле, в котором каждый год проходит под знаком одного животного. Новый год по восточному календарю приходится на разные даты между 21 января и 20 февраля. 2022-й - год Синего (Голубого, Черного) Водяного Тигра, который наступит 1 февраля 2022 года и продлится до 21 января 2023 года.-0-