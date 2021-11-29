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29 ноября 2021, 10:21

Минсвязи выпускает в обращение почтовую марку к 125-летию со дня рождения маршала Жукова

Фото из архива
Фото из архива

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 1 декабря выпускает в обращение почтовую марку "125 лет со дня рождения Г.К.Жукова". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Проект подготовлен в сотрудничестве с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны и средней общеобразовательной школой №83 им. Г.К.Жукова в Минске.

Дизайн почтовой марки, спецштемпеля и конверта "Первый день" Евгении Бедоник.

В день выпуска почтовых марок в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".-0-

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