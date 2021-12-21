Минсвязи выпускает в обращение почтовую марку к 25-летию дипотношений Беларуси с Мальтийским орденом

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации сегодня выпускает в обращение почтовую марку "25-летие установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Суверенным военным орденом госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Проект подготовлен в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Беларуси. Дизайн почтовой продукции Светланы Цырулик.

В день выпуска почтовой марки в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".

Дипломатические отношения между Беларусью и Суверенным военным орденом госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты установлены в 1996 году. "Мальтийский орден занимается активной благотворительной деятельностью в Беларуси: оздоровление детей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, помощь школам-интернатам и детским домам семейного типа, переоснащение медицинских учреждений, профессиональное обучение детей-сирот и детей с особенностями психического развития. С 2002 года организована стажировка белорусских врачей в университетских клиниках Бельгии. Сотрудничество с наиболее авторитетной религиозной благотворительной организацией Европы очень важно: оно укрепляет межконфессиональные связи и позиции Беларуси на международной арене", - напомнили в Минсвязи.-0-