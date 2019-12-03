Минсвязи выпускает в обращение почтовый блок к 20-летию подписания Договора о создании СГ

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси 6 декабря выпускает в обращение почтовый блок "20 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства", сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".

Дизайн выполнила Елена Медведь. Блок печатался в Бобруйской укрупненной типографии им. А.Т.Непогодина. Тираж - 20 тыс. Номинал марки "Р" соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно.

В день выпуска почтового блока в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".

Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года.

Почтовый проект подготовлен в сотрудничестве с Постоянным комитетом СГ.-0-