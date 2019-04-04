Минсвязи выпускает в обращение почтовый блок к 75-летию освобождения Беларуси

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 9 апреля выпускает в обращение почтовый блок "75 лет освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".

Проект подготовлен по материалам из собрания Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Тираж - 20 тыс. К почтовому блоку применяется технология дополненной реальности: при наведении на него камеры смартфона с запущенным приложением Ar Marka Belarus изображение "оживает", появляется специально созданный сценарий в дополненной реальности. В основе спецштемпеля - фрагмент скульптурной композиции монумента "Беларусь партизанская".

В день выпуска почтового блока в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день". Дизайн почтовой продукции - Евгении Бедоник.-0-