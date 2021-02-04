Минсвязи выпустило конверт с маркой "Борисов - культурная столица Беларуси 2021 года"

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации выпустило в обращение конверт с оригинальной маркой "Борисов - культурная столица Беларуси 2021 года", сообщили БЕЛТА в Минсвязи.

Специальное памятное гашение будет проходить 19 февраля в отделении почтовой связи №10 Борисова.

На конверте - кафедральный собор Воскресения Христова, памятник князю Борису Всеславичу, здание на центральной площади, герб города, на марке изображен железнодорожный вокзал станции Борисов.

Борисов - административный центр Борисовского района Минской области, крупный промышленный и культурный центр Беларуси, один из древнейших городов республики. Датой основания считается 1102 год. Первое достоверное упоминание о городе в Лаврентьевской летописи как о крепости Полоцкого княжества относится к 1127 году. В 2021 году Борисов объявлен культурной столицей Беларуси.-0-

Фото Минсвязи